В Восточной Гуте восстановили 10 поликлиник

В освобождённой от боевиков Восточной Гуте идёт активное восстановление инфраструктуры. В пригороде Дамаска отремонтированы десять поликлиник, которые были разрушены во время военных действий. Специалистов и оборудования пока не хватает. Помощь населению оказывают российские военные медики. А офицеры Центра по примирению доставляют в Гуту гуманитарную помощь.

Детская вакцинация. О том, что медицина - это не только лечение, но и профилактика, в городе Дума за годы войны успели позабыть. Открывшаяся поликлиника - словно символ мирной жизни. Пока, правда, в здании нет электричества. Медики быстро решили проблему, передает "ТВ Центр".

У маленькой Лейлас болит горло. Хорошо, что ребёнка можно оперативно показать доктору, рассуждает мама. С рецептом в ближайшую аптеку. Медикаменты - в основном, российская помощь. Когда в Думе хозяйничали террористы, о медицине не могло быть и речи.

"Врачей не было, никто не мог поставить диагноз. Боевики говорили нам так: выживет человек или умрёт — на всё высшая воля. От простуды лечились горячим чаем и настоями трав", - рассказал Энахам Юнис.

Осколочное ранение чуть не лишило омара руки. Кость раздроблена. В местной поликлинике мужчине дали направление в стационар Дамаска. Тахани Абузейд с четырьмя детьми на днях вернулась домой в Думу. Скитались несколько лет.

"Если бы эта поликлиника не открылась, нам пришлось бы ездить с детьми в Дамаск — это большая проблема. Спасибо врачам! В лагерях для беженцев мы были никому не нужны, а теперь чувствуем заботу", - говорит она.

До начала боевых действий в Восточной Гуте работали 38 поликлиник. Пока удалось восстановить десять. Нужны большие деньги — сотни миллионов лир. Средства есть, заверяют власти. Но возникает другая проблема.

"Нам не хватает специалистов, в первую очередь детских педиатров и хирургов. Очень нужны лабораторное оборудование для проведения анализов и медицинские инструменты", - рассказал главный инженер по восстановлению поликлиник в Восточной Гуте Альбер Мануаль.

С началом боев в Восточной Гуте медиков здесь не осталось. Многие бежали, другие оказались в заложниках как ценные специалисты. Боевики заставляли их работать в своих полевых госпиталях. Сегодня в Думе и окрестностях врачей очень ждут. Есть где трудиться и кого лечить. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с тех пор как Восточную Гуту полностью освободили от боевиков, в этот анклав вернулись уже больше 70 тысяч человек. Без сомнения, цифра не окончательная, будет меняться в строну увеличения.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.