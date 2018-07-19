Минобороны рассказало об испытаниях новых образцов вооружения

В России завершается экспериментальная отработка подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что в нашей стране начали серийно производить гиперзвуковые боевые блоки "Авангард".

Уникальный ракетный комплекс "Сармат" уже не на чертежах и схемах. Три успешных испытания за полгода. Бросковые пуски - межконтинентальная ракета поднимается из шахты на высоту около 30 метров. Так специалисты анализируют работу двигателей всех трех ступеней. Впереди испытания летные и детальная проверка всех боевых характеристик. Ведь ракету можно оснастить зарядом любой мощности - в этом уникальность, передает "ТВ Центр".

"Все мероприятия, проводимые по созданию комплекса выполняются в установленные сроки, что позволяет нам с уверенностью утверждать, что перспективный ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат" поступит на дежурство в соответствии с директивными сроками", - сообщил председатель военно-научного комитета РВСН Артём Вяткин.

В 2020 году "Сармат" должен заменить своего предшественника - ракетный комплекс "Воевода", такую задачу поставил президент. О перспективных видах вооружения Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта. Особо подчеркнув: У России нет агрессивных планов. Речь об укреплении обороноспособности - на это направлено создание новых стратегических систем вооружения. Цель предотвратить любую агрессию в отношении нашей страны и её союзников. Названия, кстати, выбрали россияне, голосуя на сайте Минобороны.

Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" весь мир увидел на Параде Победы 9 мая. С декабря прошлого года он стоит на вооружении в Южном военном округе. А с апреля 2018 года самолеты МиГ-31, оснащенные "Кинжалами", несут боевое дежурство над акваторией Каспийского моря.

Гиперзвуковая ракета может поражать цели на расстоянии полторы тысячи километров, однако и это не предел. В ходе проводимых испытаний показатель может быть увеличен вдвое. Конкурентов у "Кинжала" на сегодняшний день в мире нет.

"Летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиационную технику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков. За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе", - сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Дронов.

Ну а это даже не ракета - управляемый крылатый боевой блок комплекса "Авангард". Скорость - в 20 раз превышает скорость звука. Президент сравнил его с метеоритом или огненным шаром. Температура титанового жаропрочного корпуса достигает 2000 градусов. Высота полёта - несколько десятков километров. Это уже плотные слои атмосферы. Основное преимущество - манёвренность. Она делает "Авангард" неуязвимым для систем противника.

Предприятия промышленности приступили к его серийному производству. Хочу обратить Ваше внимание на то, что ракетный комплекс "Авангард" обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны", - отметил заместитель командующего РВСН по вооружению Сергей Пороскун.

В позиционном районе Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения уже готовятся принять новинку на вооружение.

То, о чем писали фантасты, сегодня реальность. Лазеры, способные прожигать сталь, уже стоят на вооружении российской армии. Все отработано до мелочей. Прежде чем принять на вооружение новейшую лазерную систему "Пересвет", весь личный состав подразделений прошел обучение в Военно-космической академии имени Можайского.

Предприятия ВПК, которые простаивали в 90-е годы, теперь благодаря госконтрактам работают в несколько смен. Производство по понятным причинам засекречено.

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" - низколетящая, малозаметная, с непредсказуемой траекторией и неуязвимая для существующих и даже перспективных систем ПРО и ПВО. И самое главное - дальность полёта "Буревестника" не ограничена.

"Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации в марте 2018 года было заявлено об испытании в конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке", - сообщил главный научный сотрудник 12 ЦНИИ Минобороны России Сергей Перцев.

"Ядерная машина Апокалипсиса", "Оружие судного дня" - какими только эпитетами не называли журналисты океанскую многоцелевую систему "Посейдон". Она действительно открыла новую эру морского подводного оружия. Выглядит внушительно. Все системы беспилотного аппарата работают как единое целое.

"Посейдон" оправдывает свое грозное название - способен поражать любые цели на воде, под водой и даже береговые объекты. До 2027 года все новейшие образцы поступят на вооружение российской армии и флота. И это уже не просто поставленная президентом задача - реальное ее воплощение. Растущая военная мощь России, по словам Владимира Путина, вовсе не угроза, а надежная гарантия мира на нашей планете.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".