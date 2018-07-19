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Минфин принял решение снизить налог для самозанятых

08:18
  • четверг
  • 19 июля 2018

Министерство финансов подготовило концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Согласно документу, новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги.

Российский Минфин подготовил и направил в аппарат правительства концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Об этом пишет газета "Известия".

Новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. А еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд, а также Фонд обязательного медицинского страхования.

Налоги и взносы будут каждый месяц отчислять единым платежом с банковской карточки самозанятых граждан. Она будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

Кроме того, ведомство рассчитывает предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.

Законопроект с этой системой налогообложения для данной категории граждан Минфин хочет внести в кабмин в сентябре.

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