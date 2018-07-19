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Сеть федеральных дорог в России расширят

08:24
  • четверг
  • 19 июля 2018

В России пройдет расширение сети федеральных трасс. Оно запланировано в три этапа. До 2021 года в федеральную собственность перейдет девять тысяч километров региональных дорог. А к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть.

До 2012 года в федеральную собственность перейдет около девяти тысяч километров региональных дорог. Еще через 10 лет протяженность федеральных трасс вырастет на треть, пишет газета "Известия".

До 2021 года под управление Росавтодора перейдет девять тысяч километров региональных дорог. После этого до 2026 года в федеральное подчинение будет передано еще 5,4 тысячи километров трасс. До 2031 года — еще 2,9 тысячи километров. Всего расширение сети федеральных трасс запланировано в три этапа.

Получившие статус федеральных трасс дороги будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния. Кроме того, они полностью перейдут на содержание за счет российского бюджета.

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