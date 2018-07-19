Трамп заявил о личной ответственности Путина за "вмешательство" в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина лично ответственным за возможное вмешательство в американские выборы 2016 года.

Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за "вмешательство" в американские выборы 2016, об этом сообщил Трамп в интервью телеканалу CBS.

"Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, вы должны нести ответственность", - цитирует "Интерфакс" американского лидера.

Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что Россия может продолжать влиять в американские выборы, например, в Конгресс. В то же время директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пока не данных о новом вмешательстве.

Расследование дела о "вмешательстве" России в президентские выборы США 2016 началось в прошлом году, его возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Сам Трамп называл это дело "американским позором".