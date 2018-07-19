Великобритания заподозрила "нескольких россиян" в отравлении Скрипалей

Британская полиция установила подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери. По мнению сотрудников местных правоохранительных органов, к покушению причастны "несколько россиян". Сейчас следователи ведут розыск подозреваемых.

В Великобритании установили подозреваемых в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Press Association.

Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что к покушению причастны "несколько россиян". Сейчас следователи ведут розыск подозреваемых.

По его словам, возможные причастные к нападению лица установлены при помощи системы видеонаблюдения. Следователи сверили все с персональными данными людей, которые въехали в страну примерно в это время.

Ранее британская разведка допустила, что к отравлению Скрипалей могла быть причастна женщина. Такие выводы были сделаны на основе того, что нервно паралитическое вещество "Новичок" обнаружили во флаконе из-под духов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. Она отметила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

30 июня воздействию нервно-паралитического вещества подверглись Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули в городе Эймсбери. Женщина умерла в больнице, а мужчина пришел в сознание и находится в стабильно тяжелом состоянии. Британские правоохранительные органы считают, что на пострадавших также было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок".