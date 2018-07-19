В Кемерове к сносу "Зимней вишни" подключилась тяжелая техника

В Кемерове начали сносить основное здание сгоревшего ТРЦ Зимняя вишня". На площадке работает тяжелая техника, которая будет разбирать конструкции около трех месяцев - приблизительно, до октября 2018 года.

Тяжелая техника приступила к сносу основного здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает "Интерфакс".

Сначала будут разобраны металлические конструкции, а затем – железобетонные. Каждый этап демонтажа займет порядка 40 дней. Работы по сносу планируется закончить к октябрю 2018 года.

"Работы проводятся только механизированным способом, ничего вручную не делается, так как очень трудно предугадать, как поведут себя металлоконструкции, которые повреждены высокими температурами", - цитирует "Газета Кемерова" представителя подрядной организации.

Решение о сносе было принято потому, что здание будет ассоциироваться с гибелью людей, а также оно не пригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. На месте центра будет разбит памятный сквер.

Снос ТЦ начался 15 мая, но затем работы были приостановлены, так как Следственный комитет признал здание вещественным доказательством. Затем снос здания был возобновлен. В последний раз демонтаж ТЦ остановили 5 июня из-за имущественного спора. 14 июля рабочие приступили к разбору вывесок, рекламного экрана и вентиляции.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы 10 человек.