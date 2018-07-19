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Греция обвинила МИД России в неуважении к стране

09:41
  • четверг
  • 19 июля 2018

МИД Греции потребовал от России уважительного отношения после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, Афины выслали российских дипломатов под влиянием третьих лиц.

МИД Греции призывает внешнеполитическое ведомство России прекратить "постоянное неуважение к Греции", передает "Интерфакс".

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что высылка российских дипломатов стала результатом "игры, в которую, конечно, Грецию втянули" и предупредила, что действия Афин без ответа не останутся.

"Заявления пресс-секретаря МИД России являются характерным примером неуважения и недостатка понимания сегодняшнего мироустройства, в котором государства, независимо от их размера, являются независимыми и могут проводить независимую, многовекторную и демократическую внешнюю политику", - говорится в заявлении МИД Греции.

11 июля издание Kathimerini сообщило, что власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну.  Причина - "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции". В ответ МИД России выразил послу Греции решительный протест.

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