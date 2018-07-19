Чем заинтересовала студентка Бутина американские спецслужбы

В четверг российские дипломаты посетят арестованную в США гражданку нашей страны Марию Бутину, которой предъявлено сразу несколько обвинений в шпионаже. Россиянке грозит до15 лет тюрьмы. Добиться встречи с Бутиной нашей стороне удалось не сразу. Кроме того, накануне Федеральный суд Вашингтона отказал ей в освобождении под залог.

Встречи с Марией Бутиной сотрудники российского посольства добивались с момента ее задержания в воскресенье. Но американская сторона, радеющая за права человека по всему миру, в этом случае сделала все, чтобы максимально усложнить предусмотренный всеми международными нормами процесс. Лишь накануне дипломаты получили возможность присутствовать на заседании суда округа Колумбия. Сообщение об этом появилось на странице российской димписсии в соцсети:

"Председательствующая судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты об освобождении россиянки под залог. Находимся в контакте с её адвокатом. Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку".

Американская защита Марии Бутиной недоумевает. Решение суда о содержании их подзащитной под стражей адвокаты считают чрезмерно жестким и немотивированным.

"При всем уважении к суду, мы не согласны, с тем, что нет оснований для ее освобождения до начала судебного процесса. Она знала, что на протяжении нескольких месяцев против нее ведется уголовное расследование, что за ней установлена слежка, но не пыталась бежать. Она не виновна в том, в чем ее обвиняют, она просто молодая студентка, которая стремится устроить свою жизнь в Америке", - рассказал адвокат Роберт Дрисколл.

Мария Бутина приехала в США в 2015 году по студенческой визе. Училась в Вашингтоне. По данным американской стороны, она является общественным деятелем и активным защитников права на ношение оружия. Последнее, кстати - одна из основополагающий поправок Конституции Соединенных Штатов. Чем же так привлекла внимание спецслужб российская студентка, если практически сразу за ней установили наблюдение. И в итоге предъявили обвинение по двум уголовным статьям: сговор и работа в качестве иностранного агента.

В качестве аргументов обвинение предъявило суду несколько фотографий. На одной Бутина запечатлена на фоне здания Конгресса, на другой - беседует в сотрудником российского посольства в ресторане, на третьей - принимает участие в кинопоказе в российском же посольстве. Добро пожаловать в Америку, где фото на фоне достопримечательностей, общение с соотечественниками и посещение посольства собственной страны является если не преступлением, то как минимум доказательством оного. Американские СМИ, как водится, отреагировали мгновенно, но оскандалились. Вместо фотографии Марии Бутиной опубликовали снимок сотрудницы Белого дома. У обеих девушек оказался одинаковый цвет волос - рыжий. В итоге опять досталось президенту Трампу, а его пресс-секретарю пришлось оправдываться.

"Это просто массовая медиа-истерия. Некие обвинения в шпионаже в пользу России звучат только из-за того, что кто-то просто является рыжим. Я думаю, что это полностью вышло из-под контроля. Вам, ребята, нужно сделать шаг назад, притормозить и прекратить обвинять администрацию Трампа во всем, что происходит", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Впрочем, взаимосвязь между арестом Марии Бутиной и последними событиями во внешней политике США, очевидно, существует. Арестована россиянка была в минувшее воскресенье, а известно об этом стало лишь в понедельник - сразу после окончания переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".