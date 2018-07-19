На Украине заявили, что экипаж судна "Норд" никто не удерживает

Экипаж российского судна "Норд", задержанный ещё весной украинскими пограничниками, может вернуться на родину. В прокуратуре Украины заявили, что сейчас моряков никто не удерживает. Судно "Норд" с 10-ю членами экипажа было задержано в Азовском море 25 марта. Двое моряков смогли вернуться в Крым через Белоруссию. Остальные до сих пор оставались на территории Украины.

В Крыму не верят словам украинских прокуроров. О том, что керченские моряки свободны, в Киеве заявляют не в первый раз. Однако вернуться домой экипаж рыболовецкого судна не может вот уже четыре месяца, передает "ТВ Центр".

Официальные претензии у правоохранительных органов Украины есть только к капитану судна. Его обвиняют в незаконном пересечении границы. Остальные члены экипажа как бы свободны. Правда, при одном условии: если границу они перейдут по украинским паспортам, то есть признают Крым территорией Украины.

Экипаж судна "Норд" был захвачен украинскими пограничниками 25 марта в водах Азовского моря. После того как Мариупольский суд отпустил их, вернуться домой смогли только двое рыбаков. Остальные, по сути, остаются в заложниках. Выехать по своим российским паспортам они не могут. И тогда, и сейчас, все семеро моряков дали четко понять: они считают себя гражданами России.

Что делать дальше киевские власти похоже не знают. Дать рыбакам вернуться в Крым, значит признать неправоту, а удерживать их на Украине – незаконно. Экипаж судна хотели было обменять на задержанных в Азовском море украинских браконьеров. Но это невозможно, ведь моряки судна "Норд" преступлений не совершали, а значит обмен виновных украинцев на захваченных россиян будет незаконным.

Менять российский паспорт на свободу моряки не намерены. В этом решение их поддерживают и родственники, и коллеги.

Борис Максудов, "ТВ Центр".