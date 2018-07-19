Коллекции почти 50 столичных музеев представят в электронном виде

Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн на единой интернет-площадке. Среди них - Галерея Ильи Глазунова, музей истории ГУЛАГа и музей-усадьба "Останкино". В перспективе онлайн станут доступны коллекции почти 50 московских музеев.

Фотографии и копии документов из экспозиций и фондов почти 50 столичных музеев будут представлены в электронном виде на единой площадке union.catalog.mos.ru. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По данным портала, сейчас там уже размещено более 7,5 тысячи экспонатов из семи городских музеев. В их числе Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама "Бородинская битва", Дом-музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр "Музей Моды", музей-усадьба "Останкино", Дом русского зарубежья им. А.Солженицына и Галерея Ильи Глазунова.

Поясняется, что до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. "Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде. Уникальная музейная коллекция доступна всем пользователям сети бесплатно", - рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Уточняется, что на электронной площадке будет представлена значительная часть коллекций музеев. Каждый из экспонатов можно будет найти по ключевому слову или по его описанию, используя расширенный поиск. Экспонаты сгруппируют в тематические альбомы и виртуальные выставки.