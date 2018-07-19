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В ближайшие выходные в Москву вернется 30-градусная жара

09:54
  • четверг
  • 19 июля 2018

Пасмурная дождливая погода ожидается в Москве до конца рабочей недели. Однако в выходные, по прогнозам синоптиков, в столицу вернется 30-градусная жара.

В Москву в ближайшие выходные вернется 30-градусная жара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В четверг и пятницу сохранится пасмурная дождливая погода, что не позволит столбикам термометров подняться выше отметки плюс 25 градусов. Однако в выходные из-за туч станет чаще выглядывать солнце, а ветер изменит направление на южное.

Ранее стало известно, что к выходным в российской столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.

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