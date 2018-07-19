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Путин утвердил звание "Заслуженный журналист России"

10:08
  • четверг
  • 19 июля 2018

Владимир Путин в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны утвердил звания "Заслуженный журналист России", а также "Заслуженный работник связи и информации России".

Президент России Владимир Путин утвердил звания "Заслуженный журналист России", а также "Заслуженный работник связи и информации России". Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю установить почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации", - отмечается в документе.

Звание "Заслуженный журналист России"  "присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов Российской Федерации и наград Союза журналистов России".

Звание будет присваиваться за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики, а также в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции. Кроме того, будут учитываться заслуги в объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни России и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов.

А еще при присуждении этого звания будут оцениваться заслуги журналиста в сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей, сохранении и популяризации культурного и исторического наследия страны, русского языка и языков народов России.

Еще одним критерием станет подготовка квалифицированных кадров для российских СМИ.

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