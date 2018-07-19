Россия готовит ответные антиукраинские санкции

Российский кабмин готовит ответные санкции в отношении Украины. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники.

Правительство России разрабатывает ответные санкции, которые могут затронуть несколько сотен физических и юридических лиц на Украине. Среди них крупные бизнесмены и киевские чиновники, сообщает "Коммерсант".

Источники в кабмине отмечают, что активы физических лиц в России могут быть заблокированы. При этом, высока вероятность, что воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим.

В частности, ограничительные меры могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в России очень мал. При этом, российские поставки на Украину успешно блокируются киевскими санкциями.

Над российским списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга. Ведомства должны к 1 августа подготовить предложения по "импортируемым с Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера".

Этот шаг является ответом Москвы на аналогичные шаги со стороны Киева.

В июне Украина ввела санкции против семи российских партий, членов Центральной избирательной комиссии, а также семьи Ротенбергов.

Киев вводит санкции против России с 2015 года, список постоянно дополняется. 2 мая 2018 года власти страны присоединились к антироссийским санкциям США.