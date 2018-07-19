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В Испании автомобиль наехал на пешеходов, пострадали 5 человек

11:34
  • четверг
  • 19 июля 2018

В Испании автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали пять пожилых женщин, они госпитализированы. Автомобиль скрылся с места происшествия, правоохранители планируют задержать злоумышленника в течение дня.

Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Испании, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Хаэн (автономное сообщество Андалусия). Пострадали пять пожилых женщин в возрасте 65-80 лет. Их госпитализировали.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Полиция уже знает личность злоумышленника и намерена поймать его в течение дня.  

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