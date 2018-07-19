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Путин присудил госнаграды Маковецкому и Агутину

11:51
  • четверг
  • 19 июля 2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами деятелей искусства и науки. Среди них – актер Сергей Маковецкий, а также певец и композитор Леонид Агутин.

В четверг Владимир Путин подписал указ о награждении более 150 деятелей культуры, спорта, науки и здравоохранения. Отмечены заслуги артиста театра имени Вахтангова Сергея Маковецкого. Почетное звание присуждено певцу и композитору Николаю Носкову, Инне Маликовой, Леониду Агутину.

За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, а также  многолетнюю  работу президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством"  главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, отмечает "Газета.Ru".

С полным списком награжденных можно ознакомится на официальном интернет-портале правовой информации.

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