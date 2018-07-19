Россия ждет от Британии оглашения имен подозреваемых в отравлении Скрипалей

Россия ожидает, что британская сторона официально назовет имена подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, Москва будет оказывать на Великобританию политическое давление по этому делу.

Россия хочет услышать от официальных лиц Великобритании имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко, передает РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что рассчитывает по возвращении из Москвы, где он участвует в совещании послов и постоянных представителей России, встретиться с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы хотели бы получить официальную информацию от британских властей. Нас интересуют реальные результаты следствия. Мы хотели бы получить доступ к расследованию. Мы хотим сотрудничать с Великобританией, пока британские власти отказываются предоставлять нам какую-либо информацию", - подчеркнул он. По его словам, Москва будет оказывать на Великобританию политическое давление по этому делу.

Ранее СМИ узнали, что британская полиция якобы установила подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери. По мнению сотрудников местных правоохранительных органов, к покушению причастны "несколько россиян". Сейчас следователи ведут розыск подозреваемых. Эти лица установлены при помощи системы видеонаблюдения.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, возможно, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

В конце июня воздействию нервно-паралитического вещества подверглись Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули в городе Эймсбери. Женщина умерла в больнице, а мужчина пришел в сознание и находится в стабильно тяжелом состоянии. Правоохранительные органы Великобритании считают, что на пострадавших также было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок".