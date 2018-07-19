Трамп рассказал об угрозе третьей мировой войны из-за Черногории

Новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в третью мировую войну, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в этой маленькой стране живет очень агрессивный народ.

Президент США Дональд Трамп предположил, что третья мировая война может начаться из-за Черногории, передает РИА Новости.

"Черногория - это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы - сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война", - заявил Трамп.

По мнению американского лидера, ВС США не должны защищать Черногорию, так как "она даже не платит". Однако по уставу альянс должен защитить Черногорию в случае военного конфликта.

В июне 2017 года Черногория стала 29-м членом НАТО.