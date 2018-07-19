Московский урбанистический форум: столица делится опытом с другими городами

В парке "Зарядье" продолжает работу Московский урбанистический форум. Самая напряжённая - деловая - часть конгресса позади. Москве было, о чём рассказать и что показать - проекты, которые уже сделали город современным и комфортным. Ну а теперь гостей ждут встречи, что называется, в неформальной обстановке.

Ритм больших городов, их проблемы и пути решения. Сразу в восьми залах нового концертного комплекса в Зарядье - встречи и дискуссии. Более 300 спикеров - знаменитые архитекторы, мэры мегаполисов, руководители крупнейших мировых компаний. Жаркие обсуждения не прекращаются даже в фойе.

"У мегаполисов - общие проблемы. Нам интересно обсудить и доступность городской инфраструктуры для всех жителей, и влияние больших городов на изменение климата, на экологию. И конечно – Москва. В дни чемпионата мира по футболу её постоянно показывали по телевизору, и мне интересно увидеть - какая она", - отметил исполнительный директор научно-исследовательского центра Лондонской школы экономики Филипп Роуд.

Москва на форуме активно делилась опытом. И своими мега-проектами. Реновация, благодаря которой новое жилье появится почти у миллиона жителей. Редевелопмент промышленных зон. Создание транспортной инфраструктуры - и открытие МЦК, и строительство дорог, развязок, новых станций метро.

"Город Москва является центром агломерации, в которой живет 20 миллионов человек, и центром метрополии, в которой живет 35 миллионов человек. И транспортная связь этой огромной метрополии, транспортная связь между Москвой, пригородами Москвы, дальними городами жизненно необходима", - заявил Сергей Собянин.

Жизненно необходимо и благоустройство города. Не будь программы "Моя улица" и реконструкции, та же Никольская вряд ли стала знаменитой на всю планету, как это случилось в дни чемпионата мира по футболу. И, безусловно, в центре внимания оказалось и место проведения урбанфорума - Зарядье. В каких еще мегаполисах мира в самом сердце открываются парки? Этот новый символ столицы получил уже немало наград в области архитектуры и ландшафтного дизайна. Но главное - он живет своей жизнью и за этим приятно наблюдать, говорит Мэри Маргарет Джонс, участвовавшая в создании его проекта.

"Каким же зеленым он уже сейчас стал! И как много людей получают здесь удовольствие! Конечно, что-то подобное есть и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Но Зарядье все же уникальный проект, та самая "природная, дикая урбанистика" в действии", - рассказала она.

Новый концертный зал в Зарядье даже снаружи напоминает космический объект, а внутри в эти дни - настоящий город будущего. Многие крупнейшие компании - девелоперские, телекоммуникационные - предлагают свои новые технологии. Большой популярностью пользуются умные дома и квартиры. Когда камеры в подъезде, тревожные кнопки, смарт-табло.

Один из главных специалистов по экономике "безопасных и умных городов" Эдвин Диндер признается - приезжая в Москву, не успевает следить за происходящими изменениями.

Москва меняется на глазах и притягивает и бизнесменов, и туристов. Не случайно, выступая на форуме, президент России назвал столицу законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды.

Деловая программа форума длилась два дня. А впереди еще традиционная фестивальная часть. Это и возможность послушать лекции знаменитых урбанистов, и побывать на кинопоказах и спектаклях, и даже заняться йогой на "Парящем мосту". Ведь ощущение города, комфортного для жизни, как известно, складывается из разных деталей. В нем должно быть удобно и работать, и отдыхать.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".