ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский урбанистический форум: столица делится опытом с другими городами

15:22
  • четверг
  • 19 июля 2018

В парке "Зарядье" продолжает работу Московский урбанистический форум. Самая напряжённая - деловая - часть конгресса позади. Москве было, о чём рассказать и что показать - проекты, которые уже сделали город современным и комфортным. Ну а теперь гостей ждут встречи, что называется, в неформальной обстановке.

Ритм больших городов, их проблемы и пути решения. Сразу в восьми залах нового концертного комплекса в Зарядье - встречи и дискуссии. Более 300 спикеров - знаменитые архитекторы, мэры мегаполисов, руководители крупнейших мировых компаний. Жаркие обсуждения не прекращаются даже в фойе.

"У мегаполисов - общие проблемы. Нам интересно обсудить и доступность городской инфраструктуры для всех жителей, и влияние больших городов на изменение климата, на экологию. И конечно – Москва. В дни чемпионата мира по футболу её постоянно показывали по телевизору, и мне интересно увидеть - какая она", - отметил исполнительный директор научно-исследовательского центра Лондонской школы экономики Филипп Роуд.

Москва на форуме активно делилась опытом. И своими мега-проектами. Реновация, благодаря которой новое жилье появится почти у миллиона жителей. Редевелопмент промышленных зон. Создание транспортной инфраструктуры - и открытие МЦК, и строительство дорог, развязок, новых станций метро.

"Город Москва является центром агломерации, в которой живет 20 миллионов человек, и центром метрополии, в которой живет 35 миллионов человек. И транспортная связь этой огромной метрополии, транспортная связь между Москвой, пригородами Москвы, дальними городами жизненно необходима", - заявил Сергей Собянин.

Жизненно необходимо и благоустройство города. Не будь программы "Моя улица" и реконструкции, та же Никольская вряд ли стала знаменитой на всю планету, как это случилось в дни чемпионата мира по футболу. И, безусловно, в центре внимания оказалось и место проведения урбанфорума - Зарядье. В каких еще мегаполисах мира в самом сердце открываются парки? Этот новый символ столицы получил уже немало наград в области архитектуры и ландшафтного дизайна. Но главное - он живет своей жизнью и за этим приятно наблюдать, говорит Мэри Маргарет Джонс, участвовавшая в создании его проекта.

"Каким же зеленым он уже сейчас стал! И как много людей получают здесь удовольствие! Конечно, что-то подобное есть и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Но Зарядье все же уникальный проект, та самая "природная, дикая урбанистика" в действии", - рассказала она.

Новый концертный зал в Зарядье даже снаружи напоминает космический объект, а внутри в эти дни - настоящий город будущего. Многие крупнейшие компании - девелоперские, телекоммуникационные - предлагают свои новые технологии. Большой популярностью пользуются умные дома и квартиры. Когда камеры в подъезде, тревожные кнопки, смарт-табло.

Один из главных специалистов по экономике "безопасных и умных городов" Эдвин Диндер признается - приезжая в Москву, не успевает следить за происходящими изменениями.

Москва меняется на глазах и притягивает и бизнесменов, и туристов. Не случайно, выступая на форуме, президент России назвал столицу законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды.

Деловая программа форума длилась два дня. А впереди еще традиционная фестивальная часть. Это и возможность послушать лекции знаменитых урбанистов, и побывать на кинопоказах и спектаклях, и даже заняться йогой на "Парящем мосту". Ведь ощущение города, комфортного для жизни, как известно, складывается из разных деталей. В нем должно быть удобно и работать, и отдыхать.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Архитектурный проект
Архитектурный проект
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Панорама Москвы
Панорама Москвы
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Сергей Собянин на открытии Московского урбанистического форума
Сергей Собянин на открытии Московского урбанистического форума
Парк "Зарядье"
Парк "Зарядье"
Открытие Московского урбанистического форума (МУФ) - 2018 в парке "Зарядье"
Открытие Московского урбанистического форума (МУФ) - 2018 в парке "Зарядье"
Благоустройство пешеходной зоны у станции метро "Добрынинская"
Благоустройство пешеходной зоны у станции метро "Добрынинская"
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Детская площадка в парке
Детская площадка в парке
Парк "Зарядье"
Парк "Зарядье"
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Автобусный парк Москвы
Автобусный парк Москвы
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Благоустройство в рамках программы "Моя улица"
Благоустройство в рамках программы "Моя улица"
Московский урбанистический форум 2018
Московский урбанистический форум 2018
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100