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В Москве обсуждают развитие экономического сотрудничества стран Евро-Азиатского региона

15:26
  • четверг
  • 19 июля 2018

В Центральном доме предпринимателя в четверг проходит встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона. В ней принимают участие представители России, стран СНГ, Франции, Германии, Греции, Турции.

В  Центральном доме предпринимателя в четверг обсуждается создание постоянно действующей структуры, которая поможет решать задачи развития бизнеса и экономического сотрудничества, передает "ТВ Центр".

Московская торгово-промышленная  палата провела презентацию специально разработанной  для этого электронной площадки "Бизнес-маркет".

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Встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона
Встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона
Встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона
Встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона
Встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона
Встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона
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