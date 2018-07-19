В Москве обсуждают развитие экономического сотрудничества стран Евро-Азиатского региона

В Центральном доме предпринимателя в четверг проходит встреча руководителей торгово-промышленных палат стран и городов Евро-азиатского региона. В ней принимают участие представители России, стран СНГ, Франции, Германии, Греции, Турции.

В Центральном доме предпринимателя в четверг обсуждается создание постоянно действующей структуры, которая поможет решать задачи развития бизнеса и экономического сотрудничества, передает "ТВ Центр". Московская торгово-промышленная палата провела презентацию специально разработанной для этого электронной площадки "Бизнес-маркет".