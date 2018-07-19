Собянин предложил создать мороженое "Москва"

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на первой встрече с избирателями в четверг на заводе мороженого предложил создать мороженое под названием "Москва".

Мороженое под названием "Москва" может появиться в столице. Об этом кандидат-самовыдвиженец в мэры Москвы, действующий столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в ходе посещения предприятия по изготовлению мороженого.

"В свое время я обратил внимание, что есть торт "Прага", "Киевский", а торта под названием "Москва" не существовало. Мы провели конкурс среди кондитеров и создали торт "Москва", он стал одним из самых популярных в столице, потом сделали конфеты "Москва". Хорошее предложение по созданию мороженого. Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, проголосуем на "Активном гражданине", я думаю, что москвичи поддержат", - приводит слова Собянина РИА Новости.