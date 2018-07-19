Верка Сердючка собралась в президенты Украины

Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины. В выборах он не видит ничего страшного.

Андрей Данилко, более известный как артистка Верка Сердючка, может принять участие в выборах президента Украины. Об этом сообщает "Русская планета".

По его словам, ничего страшного в этом он не видит.

При этом Данилко не стал уточнять, будет ли он принимать участие в президентской кампании в образе Сердючки.

Ранее сообщалось, что артист намерен попрощаться с образом Верки Сердючки. Однако позднее эту информацию опровергли.