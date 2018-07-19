Роналду оставил 20 тысяч евро чаевых в греческом отеле

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил почти почти 20 тысяч евро чаевых работникам греческого отеля. По данным СМИ, настолько его поразилось качество обслуживания.

Криштиану Роналду оставил в греческом отеле 20 тысяч евро чаевых. Как пишет "МИР24", футболиста "Ювентуса" насколько впечатлил уровень обслуживания, что он попросил разделить эти деньги поровну между всеми работниками.

Роналду приезжал в Грецию на переговоры с туринской командой. Отдыхал португалец в отеле Costa Navarino на Пелопонессе вместе с подружкой и сыном.

Роналду официально стал игроком "Ювентуса" 10 июля. Зарплата спортсмена в Италии составит 30 миллионов евро в год.