Госдума одобрила в I чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве

Депутаты Госдумы на заседании 19 июля приняли в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. На повестке дня у парламентариев были лишь базовые установки документа. Детально его рассмотрят во втором чтении уже осенью.

В четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект об основных параметрах изменений в пенсионное законодательство. За принятие инициативы проголосовали 328 депутатов, 104 были против, передает "Интерфакс".

Депутатами обсуждались только базисные установки законопроекта. Детально документ будет рассмотрен во втором чтении. При этом вместо традиционных 30 дней на обсуждение инициативы выделено два месяца.

На заседании в четверг докладчиком от правительства выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он отметил, что рост пенсий после предполагаемых перемен в законодательстве будет беспрецедентным в истории России.

"Напомню, что прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%, это означает, что индексация, реальная индексация пенсии произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории России", - сказал министр.

В рамках обсуждения также выступили представители всех фракций Госдумы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал депутатов не поддерживать законопроект. "Мы предлагали пакет законов без ущерба для особо богатых. Они бы еще добавили нам 10 триллионов, если разумно подойти. Почему вы не приняли ни одного закона, который ущемляет богатых, они пухнут на кризисе, а вы лезете в карман после того как обобрали граждан еще и в карман полунищим пенсионерам", - заявил Зюганов.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему голосует против законопроекта. "Система пенсий у нас неправильная. Мы все время все отдаем в руки государства. И потом государство действительно терпит убытки. Опасность не в принятии одного закона, а в возложении ответственности наверх: там царь, генеральный секретарь, они виноваты", - отметил депутат.

Со своей стороны руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что правительственный законопроект вызовет гарантированный всплеск безработицы. "Причем, безработицы не только тех, кому 45 плюс, попробуйте, сейчас на работу устроиться невозможно. Молодёжь у нас уже безработная", - сказал депутат.

Свои отзывы на законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве предоставили уже 77 регионов, сообщил на этой неделе глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что ни одного отрицательного среди них нет.