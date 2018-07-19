Путин заявил о востребованности России в обеспечении безопасности в мире

Линия России на обеспечение глобальной безопасности востребована в мире. Об этом заявил Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей страны за рубежом. По словам президента, Москва последовательно проводит ответственный и самостоятельный внешнеполитический курс.

Россия открыта к диалогу с другими странами, последовательно и самостоятельно проводит внешнеполитический курс. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодном совещании послов и постпредов России за рубежом, пишет ТАСС.

"В условиях динамичной, насыщенной событиями ситуации в мире Россия ответственно проводит последовательный, самостоятельный политический курс. Подчеркну: активное участие России в мировых делах продиктовано нашим главным национальным интересом - это обеспечение максимально благоприятных, безопасных условий для прорывного развития страны, для развития масштабных социальных, экономических задач, повышения качества жизни наших людей. Наши граждане хотят видеть Россию сильным, независимым, миролюбивым государством. Мы открыты к партнерским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям со всеми странами и региональными объединениями", - заявил президент.

По его словам, все российские загранучреждения работают слаженно и профессионально, успешно решая поставленные перед ними задачи. Вместе с тем, заметил Путин, Россия должна осваивать новые рынки и преодолевать препятствия для работы российских компаний. Для этого внешняя политика страны должна стать более экономически ориентированной и рациональной.

Президент подчеркнул, что линия России на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, а также противодействие новым вызовам и угрозам, востребована в мире.