Путин: проект "Северный поток-2" не имеет двойного дна

Президент России Владимир Путин заявил, что такие проекты, как "Северный поток-2" носят исключительно коммерческий характер. По его словам, в них нет "двойного дна".

Проекты, наподобие "Северного потока-2" носят исключительно коммерческий характер, утверждает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Подчеркну, что все проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, "Северный поток - 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна", - отметил российский лидер.

Ранее американский сенатор Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает введение санкций против тех, кто инвестирует в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей. Это касается и проекта "Северный поток-2". Там затрагиваются и лица, которые предоставляют гарантии для займов на эти цели, а также осуществляют поставку товаров и услуг. Баррассо отметил, что документ призван помочь странам НАТО избежать "политического принуждения".

До этого президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы".

Протяженность газопровода составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Ввести "Северный поток - 2" в строй планируют в конце 2019 года.