Под Оренбургом в затопленном доме погибла пожилая пара

Двое пенсионеров утонули в собственном доме в Оренбургской области во время сильного ливня. Из-за осадков резко повысился уровень воды в реке, а их дом стоял в низине.

В Оренбургской области из-за подтопления жилых домов после дождя погибла пожилая пара – 78-летний мужчина и 76-летняя женщина, сообщает Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел в селе Зеркло Шарлыкского района, где накануне прошел мощный ливень. Из-за этого резко поднялся уровень воды в реке Зеркалка, и она вышла из берегов. На пути следования речной воды находился еще и пруд, который присоединился к общему потоку и устремился в низину. Дом пожилой пары стоял первым на пути.

"Женщина оставалась в доме и собирала ценные вещи и документы, мужчина пошел в гараж, чтобы завести автомобиль, в этом момент дом накрыло сильным потоком воды", - рассказали следователи.

Супругам не удалось выбраться из воды или позвать на помощь, уровень воды в доме и гараже превышал 1,5 метра.

Всего затопило пять домов. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.