Путин рассказал о могущественных противниках России в США

В США есть могущественные люди, которых можно назвать противниками России, заявил президент нашей страны Владимир Путин. По его словам, они "впаривают" американским гражданам свою антироссийскую позицию.

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит с главой Белого дома США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля был в целом успешным и положил начало позитивным изменениям в двусторонних отношениях. При этом он подчеркнул, что ряд сил в Вашингтоне пытается дезавуировать результаты встречи, передает ТАСС.

"Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события, тем более, что определенные силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки", - сказал российский лидер.

Выступая на совещании российских послов и постпредов в МИД, Путин отметил, что "при всей разнице взглядов", он и Трамп были едины во мнении, "что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам - даже хуже, чем во времена холодной войны".

"Конечно, было бы наивно полагать, что проблемы, копившиеся годами, будут решены за несколько часов, но на это никто и не рассчитывал, тем не менее, полагаю, что путь к этим позитивным изменениям все- таки начат", - подчеркнул президент России.

Вместе с тем, глава государства отметил, что при выстраивании своей политики на американском треке Россия должна учитывать стремление некоторых могущественных сил в США подорвать отношения с Москвой.

"В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: "жалкие, ничтожные люди". Но это не так, в данном случае это не так - это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать там, извините за моветон, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории", - приводит его слова "Интерфакс".

Встреча президентов России и США прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня. Она включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности.

Противники Дональда Трампа обвинили его в продаже безопасности страны после встречи с Путиным. В частности, американские политики и СМИ раскритиковали поведение президента США в Хельсинки, упрекнув его в слабости. Кроме того, журналисты осудили главу Белого дома за противоречия.