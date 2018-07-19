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Путин предупредил НАТО о последствиях активности у российских границ

14:29
  • четверг
  • 19 июля 2018

В НАТО должны помнить о возможных последствиях включения Украины и Грузии в военную орбиту альянса, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, не останется без ответа и размещение баз НАТО у российских границ.

Россия ответит на размещение военных баз НАТО у своих границ. Об этом заявил Владимир Путин на совещании послов и постпредов страны в МИД, пишет "Интерфакс". По его словам, подобные действия альянса представляют прямую угрозу.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", - напомнил президент.

Путин предупредил Североатлантический альянс, что игра на обострение, в том числе включение в военную орбиту Украины или Грузии, может привести к различным последствиям.

Говоря о ситуации на Украине, глава государства заметил, что риск обострения ситуации в Донбассе сохраняется. Причина этого — в отказе украинских властей от мирного разрешения конфликта и несоблюдение ими договоренностей.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями. Нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути. Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", - заявил Путин.

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