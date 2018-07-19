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В Забайкалье число подтопленных домов снизилось в 17 раз

14:33
  • четверг
  • 19 июля 2018

В МЧС сообщили о сокращении в 17 раз количества подтопленных домов в Забайкалье. Наблюдается устойчивый спад уровня воды на таких крупных реках, как Шилка, Ингода и Чита. Спасатели откачивают воду с придомовых территорий, просушивают дома, а также собирают обломки и восстанавливают подворья.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций отчитались о борьбе с паводком в Забайкалье, подчеркнув, что число оказавшихся в зоне его действия домов снизилось в 17 раз. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем 46 жилых строений, где проживают 150 человек, остаются подтопленными. Наблюдается устойчивый спад уровня воды на таких крупных реках, как Шилка, Ингода и Чита.

В настоящее время спасатели откачивают воду с придомовых территорий, просушивают дома, а также собирают обломки и восстанавливают подворья. Кроме того, особое внимание уделяется укреплению защитных дамб и вывозу в безопасные места животных. 

18 июля президент России Владимир Путин потребовал от правительства ускорить работы по восстановлению инфраструктуры Забайкалья после паводка. В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств оперативно оценить ущерб и выплатить компенсации пострадавшим. Также, по его словам, необходимо подготовить документы для выдачи государственных жилищных сертификатов тем, чьи дома пришли в негодность. 

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