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Госдума приняла закон о праве ЦБ проводить обыски в банках

14:46
  • четверг
  • 19 июля 2018

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, по которому Центробанк может проводить в кредитных организациях схожие с оперативно-розыскными мероприятиями проверки. Предполагается применение видеозаписи или фото- и киносъемки, а также присутствие двух свидетелей.

Законопроект, разрешающий Центробанку проводить в кредитных организациях схожие с оперативно-розыскными мероприятиями проверки, принят Государственной думой в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что по новому закону сотрудники ЦБ могут без предварительного уведомления проводить в банке контрольное мероприятие с применением видеозаписи или фото- и киносъемки, а также в присутствии двух свидетелей. Для этого предварительно необходимо получить разрешение председателя Банка России или его заместителя.

Кроме того, принятые Госдумой изменения предлагают оставить единственным условием для направления Центробанком заявления в правоохранительные органы предположение о фальсификации отчетности.

Ранее аналитики ЦБ опубликовали доклад, согласно которому негативное влияние на состояние проблемных банков оказывали в том числе их владельцы, выводившие оттуда активы. При этом в ряде случаев руководство попросту не имело возможности восстановить финансовую устойчивость.

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