В России впервые обнаружили поддельные двухтысячные купюры

Согласно отчету ЦБ, в России впервые зафиксировали появление поддельных купюр номиналом 2000 рублей. За второй квартал 2018 года таких обнаружили 16 штук. Лидером рейтинга самых распространенных фальшивок остается пятитысячная банкнота - таких выявлено 6825.

Банк России опубликовал данные о поддельных денежных знаках, выявленных во втором квартале 2018 года, - в списке впервые появились двухтысячные купюры. Внимание на публикацию обратил "Коммерсант".

Всего за обозначенный период было обнаружено 16 поддельных купюр в две тысячи рублей. Возглавила рейтинг пятитысячная банкнота - таких фальшивок оказалось 6825. Фальшивую купюру в 1000 рублей фиксировали 2338 раз, в 500 рублей - 168 раз, в 100 рублей - всего 35. Поддельных банкнот номиналом 200 рублей не выявлено.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей были представлены в октябре 2017 года. Их символами стали космодром "Восточный" и мост на остров Русский, а также Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.