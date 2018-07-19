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Минтруд предлагает разрешить увольнять сотрудников за утрату доверия

15:09
  • четверг
  • 19 июля 2018

Работодатели могут получить право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. Соответствующую норму в трудовой кодекс планирует включить Министерство труда и социальной защиты. По мнению представителей ведомства, это поможет улучшить дисциплину, при этом процедура должна быть четка прописана и основана на результатах соответствующей проверки.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России сообщили о разрабатываемой ведомством для трудового кодекса нормы, по которой работодатели получат право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. Об этом пишет "Интерфакс".

"Установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников", - подчеркнули в Минтруда.

Там также отметили, что процедура должна быть четка прописана и основана на результатах дисциплинарной проверки, чтобы исключить случаи "свода счетов" и "мести" сотруднику со стороны работодателя.

В ближайшее время представители ведомства обсудят инициативу с заинтересованными сторонами.

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