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В Москве пройдет отборочный этап конкурса "Высоцкий фест"

15:13
  • четверг
  • 19 июля 2018

В Театре на Таганке 23 июля пройдет отборочный этап конкурса молодых исполнителей "Высоцкий фест". Победители смогут выступить на сцене рок-фестиваля "Нашествие".

В Москве пройдет отборочный этап Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Высоцкий фест". В нем могут принять участие музыканты в возрасте от 18 до 35 лет.

Отправить свои композиции на рассмотрение нужно до 20 июля через форму на сайте конкурса. Отборочный тур пройдет 23 июля в Театре на Таганке в виде концерта с участием приглашенных артистов и музыкантов.

Пятьдесят победителей получат шанс выступить на фестивале "Нашествие" на сцене "Высоцкий".

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