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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за самовольное подключение газа

15:21
  • четверг
  • 19 июля 2018

Россияне, которые захотят самовольно и неоднократно подключиться к нефтяным и газовым трубам, могут получить до восьми лет тюрьмы. Соответствующий законопроект приняла Госдума.

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за повторное самовольное подключение к нефтяным и газовым трубам, сообщает агентство "Москва".

Согласно документу, лица, ранее подвергнутые административному наказанию за незаконное подключение к трубам, будут наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Для группы лиц, которая совершила преступление по предварительному сговору, и в отношении магистральных трубопроводов - штраф до 200 тысяч рублей, либо виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Если незаконное подключение к трубе повлечет смерть человека по неосторожности или иные тяжкие последствия, то виновника приговорят к принудительным работам до пяти лет или лишению свободы до восьми лет.

По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, рост случаев незаконной врезки в трубу в последние годы растет. С 2005 по 2016 года в результате подобных действий погибли более двух тысяч россиян.

"В результате самовольных врезок в газораспределительные системы создается угроза утечек газа с последующими авариями, взрывами, пожарами, с нередкими летальными исходами", - сообщил парламентарий.

На сегодняшний день штраф для граждан составляет до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 80 тысяч рублей.

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