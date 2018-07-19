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Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона

15:17
  • четверг
  • 19 июля 2018

Верховный суд Испании отзовет европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Там не согласились с выдачей политика только по обвинению в растрате госсредств.

Верховный суд Испании принял решение отозвать европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает ТАСС.

Суд не согласен с выдачей политика только по обвинению в растрате госсредств.

Ранее в июле суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн принял решение о возможной экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию на основании обвинений в растрате государственных средств. В то же время коллегия признала невозможной выдачу политика на основании обвинения в организации восстания в Каталонии.

Карлес Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года. Это произошло после провозглашения независимости Каталонии. Мадрид это решение не признал и выдал ордер на его арест по обвинению в растрате и организации восстания. В марте экс-глава Каталонии был задержан в Германии.

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