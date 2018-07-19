В России могут ужесточить наказание за экологические нарушения

В Общественной палате предлагают ужесточить меры административной ответственности в сфере экологии. По словам первого зампреда комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимира Винницкого, актуальные на сегодняшний день санкции за экологические нарушения зачастую не соответствуют уровню ущерба. Он также добавил, что виновных не всегда удается привлечь к гражданско-правовой ответственности.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий в ходе своего выступления на форуме "Сообщество" рассказал о предложении ОП ужесточить меры административной ответственности в сфере экологии. Его слова приводит ТАСС.

"Среди проблем действующего законодательства и правоприменительной практики можно выделить недостаточную эффективность мер административной ответственности. А ведь основная цель таких мер — предупреждение совершения новых правонарушений", - сказал Винницкий.

Он также подчеркнул, что актуальные на сегодняшний день санкции за экологические нарушения зачастую не соответствуют уровню ущерба, при этом виновных не всегда удается привлечь к гражданско-правовой ответственности.

3 июля специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в настоящее время мощности по переработке макулатуры в целлюлозу и новую бумагу в стране недозагружены, так что есть необходимость воссоздать массовую сеть точек приема.

Ранее стало известно о предложении Министерства здравоохранения ввести экологический налог на табачную продукцию. В ведомстве подчеркнули, что продукты потребления табака, а также выделяемые компоненты табачного дыма представляют опасность для человека и окружающей среды.