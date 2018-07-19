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Time соединил портреты Путина и Трампа для новой обложки журнала

15:26
  • четверг
  • 19 июля 2018

В США вышел новый номер американского журнала Time. На обложку попало изображение, созданное из двух портретов: президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Номер посвящен итогам прошедшего в Хельсинки саммита Россия-США.

На обложку нового выпуска американского журнала Time попал совмещенный портрет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Очередной номер издания посвящен итогам саммита в Хельсинки.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Лидеры двух стран высоко оценили встречу, однако в США американский президент подвергся критике.

Трамп считает, что встреча с Путиным прошла даже лучше, чем саммит НАТО. Говоря о комментариях американских СМИ к саммиту, Трамп выразил сожаление, что "фейковые новости" опять сходят с ума. В США в адрес главы Белого дома звучит недовольство и даже возмущение. Готовность президента к диалогу с Россией заокеанский истеблишмент расценил едва ли не как предательство национальных интересов.

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