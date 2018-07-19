В Казахстане зарезали призера сочинской Олимпиады

В Казахстане после ножевого ранения погиб бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен. По данным СМИ, неизвестные ударили его ножом в бедро, в результате чего спортсмен потерял три литра крови.

В Казахстане погиб бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи фигурист Денис Тен. Как пишет ТАСС, спортсмен получил ножевое ранение.

Инцидент произошел в центре Алма-Аты. Неизвестные ударили ножом Тена, когда пытались снять с его машины зеркала.

С ранением правого бедра и повреждением сосудов он был доставлен в больницу. Фигурист потерял три литра крови. Как сообщили в Минздраве Казахстана, врачи сделали все, что могли, но спасти жизнь спортсмену не удалось.