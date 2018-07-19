Путин призвал начать работу по продлению договора об СНВ

На совещании в МИД Владимир Путин призвал начать работу по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, который был заключен с США в апреле 2010 года. Глава государства подчеркнул, что заключить соглашение было правильным решением. Ранее российский посол в Вашингтоне отметил, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп поддержали сохранение договоров об СНВ и РСМД.

В ходе совещания в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость начать работу по продлению договора с Соединенными Штатами по сокращению стратегических наступательных вооружений. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Мы сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения, и, если сегодня, прямо сейчас, не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится, его не будет", - сказал Путин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что на саммите в Хельсинки 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп поддержали сохранение договоров об СНВ и РСМД. Трамп, по словам Антонова, особо подчеркнул, что "необходимо работать вместе".

Подписанный в апреле 2010-го и действующий до 5 февраля 2021 года документ предусматривает, что к февралю 2018 года Москва и Вашингтон обязаны сократить свои ядерные арсеналы до 700 МБР, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Вместе с тем соответствующее соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.