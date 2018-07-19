Общественники направят наблюдателей на все "дачные" участки для голосования

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Общественная палата Москвы намерена на все избирательные участки направить своих наблюдателей. По его словам, штаб готов провести обучение всех наблюдателей, в том числе и наблюдателей от кандидатов.

Общественная палата Москвы намерена направить своих наблюдателей на все избирательные участки, передает TVC.RU. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Мы постараемся стопроцентно закрыть все участки. Волонтеры пройдут специальное обучение, которое проведут эксперты Мосгоризбиркома и движения в защиту прав избирателей "Голос", чтобы в единый день голосования 9 сентября обеспечить полномасштабное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом его результатов - в соответствии с "московским стандартом" выборов", - заявил он.

Венедиктов также сообщил, что штаб готов провести обучение всех наблюдателей, в том числе и наблюдателей от кандидатов.

Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра.

Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве, теперь москвичи, которые будут находиться в день выборов Мэра Москвы за пределами территории города, смогут принять участие в голосовании по месту нахождения.