В Лондоне опровергли слухи об исполнителях отравления в Солсбери

Дикими домыслами назвал министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщения СМИ о том, что полиция установила личности причастных к отравлению в Солсбери. Об этом он написал в твиттере в комментариях к сообщению издания Press Association.

"Я думаю, эта история относится к разряду "плохо информированные источники и дикие домыслы", - написал Уоллес.

I think this story belongs in the “ill informed and wild speculation folder”