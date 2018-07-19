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В Лондоне опровергли слухи об исполнителях отравления в Солсбери

16:07
  • четверг
  • 19 июля 2018

Министр безопасности Великобритании опроверг сообщения СМИ о том, что полиция установила личности исполнителей отравления в Солсбери. По словам Бена Уоллеса, эти утверждения являются "дикими домыслами плохо информированных источников".

Дикими домыслами назвал министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщения СМИ о том, что полиция установила личности причастных к отравлению в Солсбери. Об этом он написал в твиттере в комментариях к сообщению издания Press Association.

"Я думаю, эта история относится к разряду "плохо информированные источники и дикие домыслы", - написал Уоллес.

Ранее Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что полиция установила личности отравителей Сергея и Юлии Скрипаль. По данным собеседника издания, к покушению причастны "несколько россиян". Установить их удалось якобы при помощи системы видеонаблюдения.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение лежит на России. Она отметила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

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