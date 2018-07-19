ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал закон об ускорении газификации России

16:22
  • четверг
  • 19 июля 2018

Владимир Путин подписал федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации". Он направлен на ускорение распространения газовой сети в стране. Теперь профильные органы местного самоуправления в городских поселениях и округах обязаны вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения.

Одобренный Государственной думой и Советом Федерации федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", направленный на ускорение распространения газовой сети в стране, подписан президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Основным положением документа является обязанность профильных органов местного самоуправления в городских поселениях и округах вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения. 

При этом Госдума в ходе второго чтения внесла в закон поправку, по которой правительство страны в области газоснабжения получает право утверждать методику расчета показателей газификации.

Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому россияне, пытающиеся самовольно и неоднократно подключиться к нефтяным и газовым трубам, могут получить до восьми лет тюрьмы.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент России Владимир Путин подписвает документ
Президент России Владимир Путин подписвает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100