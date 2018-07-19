Путин подписал закон об ускорении газификации России

Владимир Путин подписал федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации". Он направлен на ускорение распространения газовой сети в стране. Теперь профильные органы местного самоуправления в городских поселениях и округах обязаны вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения.

Одобренный Государственной думой и Советом Федерации федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", направленный на ускорение распространения газовой сети в стране, подписан президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Основным положением документа является обязанность профильных органов местного самоуправления в городских поселениях и округах вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения.

При этом Госдума в ходе второго чтения внесла в закон поправку, по которой правительство страны в области газоснабжения получает право утверждать методику расчета показателей газификации.

Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому россияне, пытающиеся самовольно и неоднократно подключиться к нефтяным и газовым трубам, могут получить до восьми лет тюрьмы.