Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Дональд Трамп с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным. По его словам, он хотел бы обсудить с российским президентом реализацию вопросов, которые поднимались на саммите в Хельсинки. По мнению президента США, все эти проблемы можно решить.

Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет новой встречи с Владимиром Путиным. Об этом президент США написал на своей странице в твиттере.

По его словам, на второй встрече он хотел бы обсудить с российским лидером реализацию вопросов, которые поднимались на саммите в Хельсинки 16 июля, в том числе борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, вмешательство России в выборы, Украину и КНДР.

"Саммит с Россией был большим успехом за исключением его освещения реальным врагом народа - лживыми СМИ", - заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что России и США нужно найти много ответов, какие-то проблемы "будет решить проще, какие-то сложнее", но Москва и Вашингтон смогут это сделать.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было, однако стороны отметили важность начала диалога между Россией и США. После встречи американские СМИ обрушились с критикой на Трампа, многие журналисты обвинили американского президента в предательстве национальных интересов.