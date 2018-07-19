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Экс-замглавкома Внутренних войск МВД получил 6 лет колонии за взяточничество

16:49
  • четверг
  • 19 июля 2018

Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строго режима и штрафу в 20 миллионов рублей бывшего замглавкома Внутренних войск Министерства внутренних дел России Вячеслава Варчука. Его признали виновным в получении взятки. Ранее ему отказали в сделке со следствием, после чего офицер, уже признавший вину, стал отрицать обвинение.

Бывший замглавкома Внутренних войск Министерства внутренних дел России Вячеслав Варчук приговорен Московским гарнизонным военным судом к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей за взяточничество. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также Варчука лишили звания генерал-лейтенанта и права занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как установило следствие, с декабря 2015-го по февраль 2016 года Варчук через своего заместителя получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск МВД России в общей сложности 10 миллионов рублей шестью платежами. Взятку ему дали за положительное решение вопроса о выделении этому управлению дополнительного финансирования.

Изначально Варчук признал вину, раскаялся и выразил желание заключить сделку со следствием, однако в этом ему отказали. После этого бывший замглавкома Внутренних войск стал отрицать обвинение.

18 июля Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего главу МУРа Виктора Трутнева в покушении на мошенничество. Он получил пять лет условно и штраф в 200 тысяч рублей.

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