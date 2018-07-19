США извинились перед Россией за срыв консультаций по кибербезопасности

Вашингтон принес официальные извинения Москве за срыв консультаций по кибербезопасности. Российско-американская встреча должна была пройти в Женеве в феврале этого года, но американская делегация в последний момент отказалась от нее.

США принесли официальные извинения российской стороне после срыва встречи по кибербезопасности в феврале.

Как сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских, американцы "поняли, что это была их большая политическая ошибка".

Российско-американская встреча по кибербезопасности должна была состояться в Женеве в конце февраля этого года, однако американская делегация в последний момент отказалась от нее.