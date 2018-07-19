ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в Италии спрогнозировал улучшение двусторонних отношений

17:19
  • четверг
  • 19 июля 2018

Посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что в ходе назначенного на 24 октября визита в Москву итальянского премьер-министра Джузеппе Конте будут обсуждаться вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества. По словам дипломата, это поможет укрепить и продвинуть двусторонние отношения государств.

Российский посол в Италии Сергей Разов прокомментировал предстоящий визит итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в Москву, отметив перспективу улучшения взаимоотношений двух государств. Его слова приводит ТАСС.

"Есть вопросы политические, экономические, культурного свойства, много чего другого. Я уверен, что визит нового премьера в Россию укрепит и продвинет связи с Италией", - сказал Разов.

Он также отметил, что проработка запланированного на 24 октября визита начнется сентябре.

16 июля вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини написал у себя в Facebook, что хотел бы видеть свою страну местом следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, это был бы "мощный и смелый разговор о безопасности, мире, работе и экономическом росте".

Ранее в июне в ходе саммита "большой семерки" Джузеппе Конте заявил о необходимости вернуться к формату G8 с участием России. Премьер подчеркнул, что итальянская сторона выступает против изоляции Москвы, однако отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений не позволяет пересмотреть антироссийские санкции.

Читайте также:
Главное сегодня
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100