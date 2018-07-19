Посол России в Италии спрогнозировал улучшение двусторонних отношений

Посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что в ходе назначенного на 24 октября визита в Москву итальянского премьер-министра Джузеппе Конте будут обсуждаться вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества. По словам дипломата, это поможет укрепить и продвинуть двусторонние отношения государств.

Российский посол в Италии Сергей Разов прокомментировал предстоящий визит итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в Москву, отметив перспективу улучшения взаимоотношений двух государств. Его слова приводит ТАСС.

"Есть вопросы политические, экономические, культурного свойства, много чего другого. Я уверен, что визит нового премьера в Россию укрепит и продвинет связи с Италией", - сказал Разов.

Он также отметил, что проработка запланированного на 24 октября визита начнется сентябре.

16 июля вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини написал у себя в Facebook, что хотел бы видеть свою страну местом следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, это был бы "мощный и смелый разговор о безопасности, мире, работе и экономическом росте".

Ранее в июне в ходе саммита "большой семерки" Джузеппе Конте заявил о необходимости вернуться к формату G8 с участием России. Премьер подчеркнул, что итальянская сторона выступает против изоляции Москвы, однако отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений не позволяет пересмотреть антироссийские санкции.