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Владимир Путин расширил полномочия РАН

17:38
  • четверг
  • 19 июля 2018

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий и основных задачах деятельности РАН. В частности, документ закрепляет за академией обеспечение проведения научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Путин подписал закон о задачах, а также расширении полномочий Российской академии наук. Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, за академией закреплено обеспечение проведения научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса.

РАН получает право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства. А по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, будет проводить публичные слушания.

Академия также будет ежегодно представлять президенту и правительству доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране.

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