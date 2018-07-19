Владимир Путин расширил полномочия РАН

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий и основных задачах деятельности РАН. В частности, документ закрепляет за академией обеспечение проведения научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Путин подписал закон о задачах, а также расширении полномочий Российской академии наук. Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, за академией закреплено обеспечение проведения научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса.

РАН получает право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства. А по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, будет проводить публичные слушания.

Академия также будет ежегодно представлять президенту и правительству доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране.