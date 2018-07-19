В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован бывший полицейский

В Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова арестован бывший полицейский. Ранее суд признал его виновным в причастности к деятельности террористической организации. Подозреваемый все обвинения отвергает.

В Анкаре арестовали бывшего полицейского, которого ранее суд признал виновным в причастности к деятельности террористической организации, - правоохранительные органы считают его замешанным в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый отверг все обвинения в свой адрес.

В апреле стало известно, что Минюст США готов рассмотреть возможность экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству Карлова. Ведомство сможет это сделать в случае, если турецкие власти предоставят документы по этому делу.

Бывший посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре. Убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Его ликвидировали. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

В декабре 2017 года газета Sabah сообщила, что убийца российского дипломата был связан с Гюленом.