Путин обсудил с Совбезом встречу с Трампом и ЧМ

Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои недавние переговоры с Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Кроме того, речь шла о безвизовом въезде в страну обладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу.

Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщили в Кремле, речь шла о недавних международных контактах президента, в том числе с Дональдом Трампом.

"Помимо этого, состоялось обсуждение инициативы по использованию паспорта болельщика ЧМ-2018 в качестве документа для безвизового въезда иностранных граждан на территорию РФ до конца года", - отметили в Кремле.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Это были первые полноформатные переговоры президентов России и США.